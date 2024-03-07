Голикова назвала «самый правильный» возраст рождения детей

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Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

Вице-премьер Голикова призвала россиян рожать детей до 24 лет

Голикова назвала «самый правильный» возраст рождения детей

Фото: www.globallookpress.com / Sonja Krebs

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Во сколько лет женщины в нашей стране чаще всего становятся мамами?

Самым правильным возрастом для рождения детей в России является 24 года. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе просветительского марафона «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе».

«Настоящий репродуктивный возраст женщины короток. Самый такой правильный возраст… до 24 лет. Сейчас средний возраст рождения детей в России — 26 лет», — сказала она.

Голикова добавила, что Россия еще лидирует в этом плане по сравнению с другими странами, где в среднем мамами становятся после 30 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что программу материнского капитала в России могут сделать бессрочной. Такую меру государственной поддержки запустили в 2007-м, ее реализация пока планируется до донца 2026 года.

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