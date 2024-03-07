Голикова назвала «самый правильный» возраст рождения детей

Вице-премьер Голикова призвала россиян рожать детей до 24 лет
Фото: www.globallookpress.com / Sonja Krebs
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Во сколько лет женщины в нашей стране чаще всего становятся мамами?
Самым правильным возрастом для рождения детей в России является 24 года. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе просветительского марафона «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе».
«Настоящий репродуктивный возраст женщины короток. Самый такой правильный возраст… до 24 лет. Сейчас средний возраст рождения детей в России — 26 лет», — сказала она.
Голикова добавила, что Россия еще лидирует в этом плане по сравнению с другими странами, где в среднем мамами становятся после 30 лет.
Ранее 5-tv.ru писал, что программу материнского капитала в России могут сделать бессрочной. Такую меру государственной поддержки запустили в 2007-м, ее реализация пока планируется до донца 2026 года.
Читайте также
73%
-0.82 98.20
-0.74
Нашли ошибку?