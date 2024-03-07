Немолодой повеса: стоит ли смотреть новую экранизацию «Онегина» Андреасяна

Фильм, определенно, имеет свои плюсы, однако в глаза сильно бросаются некоторые недостатки.

Сегодня в прокат выходит долгожданная картина режиссера Сарика Андреасяна, который попробовал прикоснуться к вечному и экранизировать великий роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». О том, каким получился фильм и стоит ли в ближайшее время посетить кинотеатр, рассказывает газета «БИЗНЕС Online».

Блокбастер, бесспорно, порадует всех любителей зрелищного кино, но точно разочарует поклонников творчества великого русского поэта. Новинка запоминается своим масштабом и съемкой — в глаза бросаются шикарные декорации и спецэффекты, а также потрясающие костюмы. Удовольствие доставляет и музыка с лирическими мотивами.

Однако при подробном рассмотрении киноленты становятся видны грустные и серьезные недостатки. В первую очередь, зрителям неясно, почему режиссер так сильно увеличил возраст героев. Сарик Андреасян снял фильм не о харизматичном повесе и юной мечтательнице, а об уставших, уже поживших людях. Именно так на экране выглядят 40-летний Виктор Добронравов и 28-летняя Елизавета Моряк. Стоит отметить, что в начале произведения Евгению Онегину было 24 года, а Татьяне Лариной — всего 17 лет.

Кроме того, не совсем сходятся и характеры персонажей. Так, кроткая Татьяна сразу предстает перед зрителями раскрепощенной и острой на язык женщиной. Владимир Ленский — в исполнении 30-летнего Дениса Прыткова — и вовсе утратил привычный романтический образ. Ближе всех к пушкинскому оригиналу получился образ Ольги Лариной, роль которой сыграла Татьяна Сабинова. Героиня совместила женскую сентиментальность и детскую прозорливость.

Виктор Добронравов. Фото: Кадр из к/ф «Онегин», реж. Сарик Андреасян, 2024 г.

Стоит отметить, что большую часть фильма актеры изъясняются в прозе, которая никак не подходит высокому пушкинскому тексту. Ситуативные и словесные штампы разрушают таинство и особенную многослойность романа, превращая его в типичную мелодраму.

Новинку Сарика Андреасяна стоит воспринимать лишь как самостоятельную историю, построенную на вековом творении Пушкина. Только в таком случае зритель сможет насладиться красивыми съемками и сюжетом, не вдавясь в глубину романа.

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