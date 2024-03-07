Останемся без тюльпанов? Фуры с цветам продолжают сутками стоять на границе

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 89 0

Поставки цветов к 8 Марта задерживаются из-за новых европейских правил

Останемся без тюльпанов? Фуры с цветам продолжают сутками стоять на границе

Фото: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa

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Многие компании столкнулись с тем, что могут не получить поставки цветов к Международному женскому дню в срок.

Новые правила европейской таможни значительно задержали поставки цветов в Россию к 8 Марта. Из-за введенной электронной очереди фуры продолжают стоять на границе с Латвией, поэтому магазины рискуют не получить товар в срок. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

С задержкой поставок столкнулся ряд казанских цветочных компаний. Вместо трех-четырех дней растения везут около шести, так как водители фур вынуждены оставаться на границе с Латвией по двое суток. Там была введена электронная очередь вместо живой, из-за чего пропускная способность сильно снизилась.

Кроме того, мешают и сами европейцы, намеренно усложняя порядок оформления груза на таможне: требуют документы, которые в прошлом году совсем не требовались.

«Если в прошлом году поставки были в срок, в этом году мы сильно задерживаемся, ежедневно получая поставки, которые должны были получить еще неделю назад», — поделился основатель цветочной компании Ильназ Тимербаев.

Однако слишком переживать не стоит, считает владелец ООО «Дом роз» Артур Шайдуллин. Главный цветок Женского дня — тюльпан — в основном закупают в России, что намного проще и дешевле.

Согласно анализу изменения цен, средняя стоимость одного цветка, независимо от сорта и длинны стебля, увеличилась на 14% в феврале этого года. На тюльпан ценник вырос на 25%.

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