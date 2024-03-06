Вторая жизнь: как сохранить свежесть букета надолго

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 37 0

Агроном Синьковский: для сохранения букета нужно поднести к цветам пламя

Вторая жизнь: как сохранить свежесть букета надолго

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Назван способ, который сохранит красоту цветов даже на месяц.

В преддверии праздника 8 Марта эксперт назвал реальный способ сохранить свежесть подаренных букетов надолго. Агроном Петр Синьковский рассказал изданию aif.ru, как продлить удовольствие. По его словам, срезанные цветы абсолютно реально заставить «работать» дольше.

Данный способ подходит для цветов и с жестким стеблем, и с мягким. Для лучшего эффекта растение при покупке лучше выбрать без дефектов, механических повреждений и признаков болезней. Бутоны же должны быть раскрыты не сильно. Обратите внимание — резинки и веревки свидетельствуют о том, что цветы доживают последние дни.

Оказавшись дома с букетом, сразу наполните вазу холодной водой и дайте ей настояться. В это время возьмите острые ножницы и подрежьте стебли.

«Уберите листья снизу, примерно на треть — если они есть — и, отступив сантиметров на пять, обрежьте цветок под острым углом. Чем чище и ровнее срез — тем лучше. Когда все цветы из букета обрезаны, понадобится зажигалка или зажженная конфорка газовой плиты. Каждый цветок на несколько секунд поместите поверх пламени, быстро водя из стороны в сторону. Именно поверх, не опуская в сердцевину огня — нам нужна максимальная температура, а таковая как раз вверху», — рассказывает специалист.

Обработанные цветы нужно сразу опустить в вазу. Больше ничего делать не нужно. Так цветы простоят около трех недель. Периодически можно убирать оставшиеся листики.

Ранее 5-tv.ru рассказал, сколько мужчины готовы потратить на подарок, цветы на 8 Марта.

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