Собянин: панда Катюша впервые вышла в большой вольер Московского зоопарка

|
Евгения Романова
Евгения Романова 204 0

Уже совсем скоро маленькую красавицу сможет увидеть любой желающий.

Фото, видео: Пресс-служба Московского зоопарка; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Панда Катюша впервые вышла в большой вольер. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Кадрами с любимицей москвичей поделился Московский зоопарк.

Уже с 8 марта на Катюшу смогут посмотреть все желающие — для посетителей откроется павильон «Фауна Китая» в зоопарке. До этого малышка находилась с мамой в небольшойм неэкспозиционном помещении. Путь в большой вольер был открыт, когда Катюша начала активничать.

Новое помещение безопасно для жизни маленькой панды. Там имеется все для развития и развлечений — от конструкций для лазания до небольшого бассейна.

Ранее 5-tv.ru писал, что панда Катюша изучает свои лапы и лезет на стенку от скуки. Катюша не спешила следовать за своей родительницей. Малышке намного было интереснее посидеть в поилке и повисеть на решетке.

-2° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
90.34
-0.82 98.20
-0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:00
Мигрень и искривленная осанка могут свидетельствовать о проблемах с зубами
16:39
Да будет свет! Украинские военкомы креативно подошли к мобилизации
16:30
Камилу Валиеву исключили из состава сборной России
16:26
Власти Молдавии хотят арестовать главу Гагаузии после возвращения из России
16:25
Вегетарианство поневоле: какая болезнь может вызывать отвращение к мясу
16:17
Балерина Илзе Лиепа лишилась гражданства Литвы

Сейчас читают

Психолог рассекретил способ правильно дарить подарки женщинам, чтобы получить любовь
Европейцы гадят: фуры с цветами в Татарстан сутками стоят на границе
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Одна из континентальных плит на Земле начала раскалываться на две части

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок