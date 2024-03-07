Собянин: панда Катюша впервые вышла в большой вольер Московского зоопарка

Панда Катюша впервые вышла в большой вольер. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Кадрами с любимицей москвичей поделился Московский зоопарк.

Уже с 8 марта на Катюшу смогут посмотреть все желающие — для посетителей откроется павильон «Фауна Китая» в зоопарке. До этого малышка находилась с мамой в небольшойм неэкспозиционном помещении. Путь в большой вольер был открыт, когда Катюша начала активничать.

Новое помещение безопасно для жизни маленькой панды. Там имеется все для развития и развлечений — от конструкций для лазания до небольшого бассейна.

Ранее 5-tv.ru писал, что панда Катюша изучает свои лапы и лезет на стенку от скуки. Катюша не спешила следовать за своей родительницей. Малышке намного было интереснее посидеть в поилке и повисеть на решетке.