Камилу Валиеву исключили из состава сборной России

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Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

Коган: фигуристка Валиева исключена из состава сборной России за допинг

Камилу Валиеву исключили из состава сборной России

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Тема:
Допинговый скандал

Российскую спортсменку прежде дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Фигуристку Камилу Валиеву исключили из состава сборной России в связи с нарушением антидопинговых правил. Об этом заявил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

«Валиева в настоящий момент не входит в состав сборной команды. Все сделано в соответствии с законодательными документами», — приводит ТАСС его слова.

О том, что Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил, стало известно 29 января 2024-го. Решение CAS якобы связано с допинговым скандалом, который прогремел во время Олимпийских игр в Пекине. Лаборатория WADA обнаружила в крови у фигуристки триметазидин, гипоксен и L-карнитин. Применение последних двух препаратов не запрещается правилами Всемирного антидопингового агентства.

Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отсчитывается с 2021 года.

Как ранее писал 5-tv.ru, Камила Валиева заявила, что не принимала допинг сознательно. Признание она сделала в интервью для документального фильма японского канала NHK.

Тема:
Допинговый скандал
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