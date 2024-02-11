Это все меняет: на Западе нашли скрытый смысл в отставке Залужного

Чего на самом деле пытаются добиться власти Незалежной?

Отставка Валерия Залужного с поста главкома ВСУ может скрывать под собой подготовку Украины к мирному соглашению с Россией. Об этом в статье для издания Responsible Statecraft заявил директор Евразийской программы Института ответственного государственного управления Куинси Анатоль Ливен.

«Один из способов понять нынешнюю политическую суматоху в Киеве состоит в том, что все различные фигуры и группы пытаются позиционировать себя так, чтобы переложить вину за возможный компромисс с Россией на кого-то другого», — написал он.

Так, пишет Ливен, раньше Украина настаивала на том, что страна не пойдет на компромиссы с Россией. Теперь же в Киеве понимают, что позицию следует менять, но это болезненно, поэтому вину в офисе Владимира Зеленского стараются переложить на Залужного.

Опасность для Украины, считает аналитик, заключается в том, что на фоне сокращающейся помощи Запада и растущих шансов в пользу России у страны может не остаться возможностей для торгов, если она будет слишком долго ждать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ждет Залужного после увольнения.