Это все меняет: на Западе нашли скрытый смысл в отставке Залужного

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 40 0

RS: перестановки на Украине связаны с подготовкой к соглашению с Россией

Это все меняет: на Западе нашли скрытый смысл в отставке Залужного

Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Чего на самом деле пытаются добиться власти Незалежной?

Отставка Валерия Залужного с поста главкома ВСУ может скрывать под собой подготовку Украины к мирному соглашению с Россией. Об этом в статье для издания Responsible Statecraft заявил директор Евразийской программы Института ответственного государственного управления Куинси Анатоль Ливен.

«Один из способов понять нынешнюю политическую суматоху в Киеве состоит в том, что все различные фигуры и группы пытаются позиционировать себя так, чтобы переложить вину за возможный компромисс с Россией на кого-то другого», — написал он.

Так, пишет Ливен, раньше Украина настаивала на том, что страна не пойдет на компромиссы с Россией. Теперь же в Киеве понимают, что позицию следует менять, но это болезненно, поэтому вину в офисе Владимира Зеленского стараются переложить на Залужного.

Опасность для Украины, считает аналитик, заключается в том, что на фоне сокращающейся помощи Запада и растущих шансов в пользу России у страны может не остаться возможностей для торгов, если она будет слишком долго ждать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ждет Залужного после увольнения.

Тема:
Спецоперация
11 февр
«Нужно поговорить с русскими»: в Венгрии обозначили главную ошибку Запада
11 февр
Передел власти: Зеленский назначил новых заместителей главкома ВСУ Сырского
10 февр
«Прямое оскорбление»: в США обрушились на проект о помощи Украине
10 февр
«Вдохновляет на победу»: побывавший на полевом концерте боец Росгвардии о песне ST
10 февр
«Перерасход огромный»: Украина испытывает дефицит боеприпасов для ЗРК
10 февр
«Он молодец»: жительница Донецка похвалила ST за поддержку бойцов СВО
10 февр
ВС РФ нанесли 31 групповой удар по военным объектам на Украине
10 февр
Минобороны РФ: киевский режим пытался атаковать российские корабли в Черном море
10 февр
«Пустеющая» страна: как население Украины стремительно сокращается
10 февр
«Мясник» и «генерал-200»: изменит ли новый главком Сырский ситуацию на СВО
-15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
90.89
-0.37 97.94
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:17
«Летающие» драконы и гигантские арки: как в Москве отмечают китайский Новый год
4:03
Всего один напиток: ученые описали быстрый и безопасный метод похудения
3:49
Бюллетень сформирован: кто поборется за пост президента России в 2024 году
3:28
Это все меняет: на Западе нашли скрытый смысл в отставке Залужного
3:14
«Я хотел бы»: больной раком Карл III внезапно обратился к нации
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 февраля, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Немецкая принцесса снялась без одежды для Playboy
Брэд Питт впервые за долгое время появился на публике вместе с Инес де Рамон
Владимир Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса