Это все меняет: на Западе нашли скрытый смысл в отставке Залужного
RS: перестановки на Украине связаны с подготовкой к соглашению с Россией
Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO
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Чего на самом деле пытаются добиться власти Незалежной?
Отставка Валерия Залужного с поста главкома ВСУ может скрывать под собой подготовку Украины к мирному соглашению с Россией. Об этом в статье для издания Responsible Statecraft заявил директор Евразийской программы Института ответственного государственного управления Куинси Анатоль Ливен.
«Один из способов понять нынешнюю политическую суматоху в Киеве состоит в том, что все различные фигуры и группы пытаются позиционировать себя так, чтобы переложить вину за возможный компромисс с Россией на кого-то другого», — написал он.
Так, пишет Ливен, раньше Украина настаивала на том, что страна не пойдет на компромиссы с Россией. Теперь же в Киеве понимают, что позицию следует менять, но это болезненно, поэтому вину в офисе Владимира Зеленского стараются переложить на Залужного.
Опасность для Украины, считает аналитик, заключается в том, что на фоне сокращающейся помощи Запада и растущих шансов в пользу России у страны может не остаться возможностей для торгов, если она будет слишком долго ждать.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ждет Залужного после увольнения.
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