«Достойно экранизации»: Песков высказался о фильме про жизнь Костомарова

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева Эксклюзив 1 221 0

Дмитрий Песков: произошедшее с Костомаровым достойно экранизации

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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На экраны фильм выйдет 9 марта.

Документальный фильм «Роман Костомаров: рожденный дважды» презентовали на выставке «Россия» этим вечером. Картина рассказывает об олимпийском чемпионе, лишившемся конечностей, который преодолевает все преграды на пути к новой жизни в новых условиях.

Премьеру посетил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru он отметил, что история великого спортсмена — достойна экранизации.

«То, что произошло с Романом, с его семьей, с его женой — это достойно экранизации», — сообщил Песков.

По словам политика, история показывает самопожертвование жены, героизм, силу воли и целеустремленность двукратного чемпиона мира, прошедшего через такие тяжкие испытания.

На экраны картина выйдет 9 марта. В ней будут присутствовать интервью с Костомаровым, его семьей, коллегами, друзьями. Также в фильме содержатся архивные кадры, хроника реабилитации и возвращения фигуриста на лед.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Костомаров собирается создать фонд поддержки ветеранов СВО.

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