«Будет делиться опытом»: Костомаров собирается создать фонд поддержки ветеранов СВО

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 91 0

Костомаров собирается создать фонд поддержки ветеранов СВО

«Будет делиться опытом»: Костомаров собирается создать фонд поддержки ветеранов СВО

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Потерявший конечности фигурист собирается помогать военнослужащими преодолеть преграды, с которыми столкнулся сам.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров собирается создать фонд поддержки ветеранов специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, которые вернулись с серьезными ранениями. Об этом в беседе с KP.RU рассказал агент спортсмена Вадим Кормилицын.

«История Романа, его возвращения, его возрождения — пример для всех нас. Проведя 175 дней между жизнью и смертью, потеряв силы, руки, ноги, Роман не сломался», — сказал агент.

Кормилицын отметил, что Костомаров даже не хотел возвращаться домой на инвалидной коляске. Вместо этого он упорно ждал протезы, а потом тренировался на них ходить, чтобы вернуться к близким на «новых» ногах.

Агент рассказал, что фигурист не собирается посвящать себя тренерской карьере. Зато спортсмен собирается делиться своим опытом с людьми, которые столкнулись с подобными трудностями. Костомаров видит себя мотиватором.

«Он хочет рассказывать людям, как не сдаться, как выжить. А еще думает о создании фонда, это сейчас в процессе обсуждения. Ребята, потерявшие руки или ноги в зоне СВО, нуждаются в поддержке, которую фонд Костомарова будет им оказывать. Думаю, это хорошая идея, и она реальна. Роман будет делиться опытом преодоления, освоения протезов, показывать, как учиться ходить», — сообщил Кормилицын.

Костомаров был госпитализирован в начале января 2023 года с пневмонией. В больнице его состояние стремительно ухудшалось, вскоре его ввели в состояние медикаментозной комы, продолжая лечение, а затем подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Из-за проблем с кровообращением у спортсмена развился сепсис, воспаление привело к необходимости ампутировать конечности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Костомаров рассказал, что помогло ему выжить.

Тема:
Спецоперация
6 мар
«Предают не глядя»: Захарова рассказала о главной традиции США
6 мар
США не намерены отправлять на Украину своих военных: «Сами хотят воевать»
6 мар
В США заявили об ожидании от ВСУ «сюрпризов» для России
5 мар
Российские силы сорвали попытку ротации подразделений ВСУ в районе Северска
5 мар
Идея пришла свыше: новый патриотический клип Юты рвет все чарты
5 мар
Под Авдеевкой уничтожен третий танк Abrams: уникальные кадры
5 мар
«Цифра меняется каждый день»: Евросоюз заявил о новых поставках снарядов на Украину
5 мар
Запад придумал схему смягчения указа Зеленского о запрете переговоров с Россией
5 мар
Украинский истребитель МиГ-29 сбит в Николаевской области
5 мар
Европа захотела подключить Украину к своей стратегии военной промышленности
-4° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
91.16
-0.19 98.94
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:27
Дети певца Жени Белоусова спустя 26 лет разделили его наследство
4:13
«Есть одна хитрость»: какие продукты помогут пережить весеннюю аллергию
4:00
«Изоляции России нет» — Кустурица оценил Всероссийский фестиваль молодежи
3:47
«Предают не глядя»: Захарова рассказала о главной традиции США
3:33
В Госдуме подготовили проект о повышении суммы маткапитала
3:18
«Будет делиться опытом»: Костомаров собирается создать фонд поддержки ветеранов СВО

Сейчас читают

Стоимость биткоина превысила $67 тысяч впервые с 2021 года
Ограничивать и записывать: врачи рассказали, как похудеть
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок