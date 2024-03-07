Зеленский подписал указ о демобилизации срочников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас украинских срочников, которые воевали на фронте. Соответствующий документ на сайте украинского лидера.

В запас перейдут военнослужащие, чей период службы истек в момент действия военного положения, а также тех, чью службу продлили сверх положенных сроков.

«Постановляю уволить в апреле-мае в запас из ВСУ, государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины», — написано в указе.

Документ о демобилизации Владимир Зеленский подписал 26 февраля.

На Украине военное положение ввели в феврале 2022 года. Также Владимир Зеленский тогда подписал и закон о всеобщей мобилизации, который Верховная рада несколько раз продлевала. Территорию Украины нельзя покидать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украине предрекли крах в течение года.