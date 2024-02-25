Полная потеря Донбасса и не только: Украине предрекли крах в течение года

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 54 0

Sky News: Украина за 2024 год может потерять весь Донбасс

Полная потеря Донбасса и не только: Украине предрекли крах в течение года

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Что произойдет в следующие 12 месяцев?

Украина в 2024-м может лишиться еще большей части территорий. Об этом пишет телеканал Sky News.

«Если Украина не займется строительством оборонительных укрепленных позиций и не нарастит производство боеприпасов внутри страны, а также не улучшит мобилизацию и призыв в армию, скорее всего, в этом году она потеряет оставшуюся часть Донбасса, а также некоторые территории на юге», ― сказал эксперт по вооруженным конфликтам Хусейн Алиев.

Экс-директор британского аналитического центра Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк также прогнозирует, что потеря территорий крайне вероятна для Украины в ближайшие 12 месяцев.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что операция по освобождению Авдеевки войдет в учебники по военной науке.

Тема:
Спецоперация
25 февр
Средства ПВО пресекли атаку Украины на Россию с применением шести дронов
25 февр
ВСУ в нокауте: операция по освобождению Авдеевки войдет в учебники по военной науке
25 февр
Рогов заявил об ожесточенных боях в центре села Работино
25 февр
«Моя хата с краю»: когда Европа «сдаст» украинских уклонистов Зеленскому
25 февр
Прорываются с боем: редкие кадры работы морпехов под Новомихайловкой
25 февр
Правильная энергетика: почему Расторгуев исполнил песню ST «Дай ему сил» на юбилейном концерте «Любэ»
25 февр
Проговорилась? Нуланд назвала реального получателя отправляемых на Украину денег
25 февр
Уже нечего терять: советник Залужного решил раскрыть всю правду о руководстве Украины
24 февр
«В бой введут тяжеловеса»: на Западе узнали о «подарке» России для ВСУ
24 февр
Зеленский в ярости? Кулеба внезапно раскрыл правду о состоянии ВСУ
+2° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
92.75
0.31 100.44
0.54
Пять мужских и женских имен, обладатели которых скоро сказочно разбогатею...

Последние новости

7:37
Средства ПВО пресекли атаку Украины на Россию с применением шести дронов
7:23
Страшное зрелище: больного раком Карла III довели до слез
7:09
Пять мужских и женских имен, обладатели которых скоро сказочно разбогатеют
6:56
Все дело в звездах: под какими знаками зодиака рождаются абсолютные красавицы
6:41
ТОП-5 женских намеков, которые мужчина никогда не поймет
6:27
Хочет оставить без штанов: королева Камилла решила задушить королевские амбиции принца Гарри

Сейчас читают

«Я был прав»: Путин по-гроссмейстерски поставил Байдена на место
«В бой введут тяжеловеса»: на Западе узнали о «подарке» России для ВСУ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок