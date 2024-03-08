США готовят резолюцию СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе

США на фоне слухов о размещении Россией ядерного оружия в космосе готовят резолюцию Совета Безопасности ООН о недопущении подобных шагов. Об этом сообщил источник агентству Bloomberg.

Инсайдер пояснил что резолюция должна предостеречь все страны от размещения оружия в космосе. Пока что проект находится на ранней стадии.

До этого Штаты начали активно говорить о том, что якобы Россия собирается разместить ядерное оружие в космосе. Президент РФ Владимир Путин назвал эту информацию «вбросом» и уверил, что Москва не собирается этого делать.

«Требует внимания»: Путин обсудил с Совбезом вопросы нейтрализации угроз в космосе

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также сообщал, что Москва не собирается выходить из Договора о космосе 1967 года. РФ наоборот выступает за предотвращение гонки вооружений за пределами Земли.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия и Китай планируют поставить на Луну ядерную энергоустановку.