США готовят резолюцию СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 17 0

Пока что американский проект находится на ранней стадии.

США готовят резолюцию СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе

Фото: www.globallookpress.com / National Aeronautics & Space Adm

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США на фоне слухов о размещении Россией ядерного оружия в космосе готовят резолюцию Совета Безопасности ООН о недопущении подобных шагов. Об этом сообщил источник агентству Bloomberg.

Инсайдер пояснил что резолюция должна предостеречь все страны от размещения оружия в космосе. Пока что проект находится на ранней стадии.

До этого Штаты начали активно говорить о том, что якобы Россия собирается разместить ядерное оружие в космосе. Президент РФ Владимир Путин назвал эту информацию «вбросом» и уверил, что Москва не собирается этого делать. 

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также сообщал, что Москва не собирается выходить из Договора о космосе 1967 года. РФ наоборот выступает за предотвращение гонки вооружений за пределами Земли.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия и Китай планируют поставить на Луну ядерную энергоустановку.

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