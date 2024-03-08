«Я научилась этому»: Катя Лель рассказала, в чем заключается женская сила

Исполнительница назвала качества, которыми должна обладать каждая девушка.

Певица Катя Лель рассказала корреспонденту 5-tv.ru, в чем заключается женская сила. Исполнительница хита «Мой мармеладный» назвала принятие, благодарность и любовь отличительной чертой девушек.

«Главная женская сила в принятии, в благодарности, в любви к себе и к этому миру», — рассказала певица на открытии новой экспозиции картин от центра современного искусства «Сияние» Андрея Малахова.

Певица подчеркнула, что у нее получается делать все то, что она перечислила.

«Получается! Я научилась этому», — заявила артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что исполнительница Катя Лель не стала дороже после второй волны популярности. Оказалось, что неожиданное возрождение популярности певицы в конце прошлого года после завирусившегося тренда под песню «Мой мармеладный» не добавило стоимости ее выступлениям.

Согласно информации крупного агентства по проведению мероприятий с участием знаменитостей, ценник на программу певицы не превысил 2,5 миллиона рублей.