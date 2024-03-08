Панда Катюша впервые вышла к посетителям Московского зоопарка

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 254 0

Желание людей увидеть ее привело к небольшим очередям.

Фото, видео: Пресс-служба Московского зоопарка; 5-tv.ru

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Посетители Московского зоопарка впервые вживую увидели панду Катюшу. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

Она теперь обитает в большом вольере, который находится на территории павильона «Фауна Китая». Некоторые москвичи и гости города пришли в зоопарк еще до открытия, около входа образовалась небольшая очередь.

Ранее 5-tv.ru писал, что уже с 8 марта на Катюшу смогут посмотреть все желающие — для посетителей откроется павильон «Фауна Китая». До этого малышка находилась с мамой в небольшом неэкспозиционном помещении.

Путь в большой вольер был открыт, когда Катюша начала активничать. Новое помещение безопасно для жизни маленькой панды.

Там, как подчеркивается, имеется все для ее развития и развлечений. Например, конструкции для лазания и небольшой бассейн.

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