Собянин: 4,6 миллиона саженцев виолы высадят в Москве в этом году

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 19 0

На Тверском, Никитском и Страстном бульварах можно будет полюбоваться эффектными вертикальными садами.

Собянин: 4,6 миллиона саженцев виолы высадят в Москве в этом году

Фото: www.globallookpress.com / Arco Images / Huetter, Christian

В этом году столицу украсит более 56 миллионов цветов, благодаря поэтапной системе высадки они будут радовать москвичей с ранней весны до поздней осени. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Когда в столице установится стабильная теплая погода, первой по традиции высадят виолу — всего 4,6 миллиона саженцев. Тогда же на клумбах зацветут почти 15 миллионов тюльпанов — луковицы высадили прошлой осенью. Ближе к лету начнется высадка однолетников: петунии, бегонии, пеларгонии и других — всего 150 различных сортов. Затем высадят и многолетники», — рассказал глава города.

Центральные улицы, скверы, площади и магистрали украсят подвесными горшками с белыми, розовыми и фиолетовыми цветами. На Зубовской площади, в Садово-Триумфальном сквере, на Тверском, Никитском и Страстном бульварах также можно будет полюбоваться эффектными вертикальными садами.

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