«Обидно»: Лена Ленина попала в неприятную ситуацию с участием бомжа во Франции

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 27 0

Лену Ленину оштрафовали во Франции за милостыню бездомной

«Обидно»: Лена Ленина попала в неприятную ситуацию с участием бомжа во Франции

Фото: Nasser Berzane / ТАСС

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Светская львица признается, что даже согласна с мерами, которые применили правоохранители.

Лену Ленину оштрафовали во Франции из-за того, что она дала милостыню женщине без определенного места жительства. Как пишет издание KP.RU, инцидент произошел накануне 8 Марта.

Светская львица посетила Францию в начале марта и во время прогулки решила, как сама признается, сделать доброе дело и подарить десять евро женщине, которая по виду явно нуждалась в помощи. Однако этим Ленина обратила на себя внимание полиции, которая оштрафовала ее еще на 100 евро.

Оказывается, во Франции давать милостыню запрещено законом. Таким образом власти борются с попрошайничеством.

«Обидно, что добрые дела наказуемы. Но сегодня невозможно отличить истинно нуждающихся от мошенников, поэтому поддерживаю инициативу городских властей. Бездомных на европейских улицах, действительно, стало гораздо меньше», — поделилась эмоциями бизнесвумен.

К счастью, по словам Лениной, у женщины милостыню все-таки отбирать не стали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ленина застряла в лифте с миллиардером и пропустила свой день рождения.

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