На Украине сообщили о назначении подозреваемого в коррупции Тимошенко советником Минобороны

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

NV: подозреваемый в коррупции Тимошенко стал советником Минобороны Украины

На Украине сообщили о назначении подозреваемого в коррупции Тимошенко советником Минобороны

Фото: www.globallookpress.com / Hennadii Minchenko

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В прошлом году чиновника обвиняли в использовании служебных полномочий в личных интересах.

Бывшего заместителя главы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, которого подозревали в коррупционных махинациях, назначили советником министра обороны страны Рустема Умерова. Об этом сообщило украинское издание NV.

В новой должности, по сведениям издания, он трудится с 1 марта. Теперь он занимается медиа и коммуникациями, координирует информационную политику в Минобороны Украины и подчиненных в структурах ведомства, а также выстраивает единую информационную повестку дня в ведомстве на время действия военного положения.

При этом в прошлом он был уличен в использовании служебных полномочий в личных интересах. По информации украинских СМИ, он дважды нарушил ограничения относительно получения подарков как лицо, занимающее особо ответственное положение. Также однажды Тимошенко пытался оформить визу себе и своему сыну, указывая при этом в письме в погранслужбу, что виза якобы ему нужна для подчиненного.

Также сообщалось, что в 2023 году он трижды жил в гостинице бесплатно, два раза — с супругой и наследником. А в 2022-м брал бесплатно в прокат автомобиль Porsche Taycan на сумму более трех тысяч долларов. В октябре прошлого года Тимошенко сообщил, что в суде опровергнуты все имеющиеся к нему претензии Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие ошибки совершил президент Украины Владимир Зеленский по мнению лидер партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

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