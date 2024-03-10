Орехи на перекус: ученые доказали пользу миндаля для похудения

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 10 0

Obesity: миндаль помогает сбросить лишний вес

Орехи на перекус: ученые доказали пользу миндаля для похудения

Фото: www.globallookpress.com

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Какими еще полезными свойствами обладает этот продукт?

Миндаль может способствовать снижению веса. Такие выводы сделали ученые из Университета Южной Австралии. Специалисты объяснили, что этот орех может корректировать чувство голода в организме.

Согласно результатам исследования, опубликованным в Obesity, миндаль также благоприятно влияет на работу сердечной мышцы.

Так, ученые пригласили 106 добровольцев в возрасте от 25 до 65 лет и разделили их на две группы. После чего на протяжении девяти месяцев они питались определенным образом под наблюдение врачей. Группа, использующая в качестве перекуса именно миндаль, продемонстрировала по результатам снижение веса, улучшение состояния сердечной мышцы и общего тонуса организма.

Ученые сделали вывод, что данные улучшения можно объяснить повышенным содержанием ненасыщенных жиров в составе миндаля.

Ранее 5-tv.ru писал о самом эффективном способе сбросить лишний вес.

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