Собянин: москвичи смогут найти предков-ремесленников через сервис «Моя семья»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 18 0

Москвичи получили доступ к информации о прародителях, которые принадлежали к городским цехам, например поваренному, ювелирному, столярному, каретному и кузнечному.

Собянин: москвичи смогут найти предков-ремесленников через сервис «Моя семья»

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Найти своих предков-ремесленников теперь можно через онлайн-сервис «Моя семья». Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Москвичи получили доступ к информации о прародителях, которые принадлежали к городским цехам. Например, поваренному, ювелирному, столярному, каретному, кузнечному», — рассказал Мэр Москвы.

Посемейные списки ремесленников велись с начала XVIII века до конца 1920-х годов. Их составляла Ремесленная управа. Это учреждение записывало в цех, занималось финансовыми вопросами, регламентом работ, продвигало искусства и ремесла.

Опись ремесленников составляли один раз, а затем дополняли новой информацией. Эти документы содержат важные сведения о жизни Москвы и ее жителей. Они также будут размещены на портале «Поиск по архивам».

Посемейные списки ремесленников дополняют метрические книги, ревизские сказки, исповедные ведомости и брачные обыски. Они доступны в сервисе «Моя семья».

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