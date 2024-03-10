Собянин: Более 34 млн поездок совершили пассажиры на МЦД-4 за полгода

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 21 0

В этом году планируется завершить формирование московских городских вокзалов Тестовская и Кутузовская.

Собянин: Более 34 млн поездок совершили пассажиры на МЦД-4 за полгода

Фото: mos.ru Официальный сайт Мэра Москвы

Более 34 миллионов поездок совершили пассажиры за полгода работы четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

МЦД-4 объединил Нижегородское и Калужское направления Московской железной дороги. Для его запуска провели масштабные работы. В их числе строительство новых путей и московских городских вокзалов на соединительной ветви, модернизация существующих станций, создание объектов пассажирской инфраструктуры на Марьиной Роще, Курской и Площади Трех Вокзалов.

Рядом с московскими городскими вокзалами обустраивают парковочные пространства, улучшают маршруты наземного городского транспорта, делают удобные пешеходные зоны и многое другое. Самые популярные станции МЦД-4 — Железнодорожная, Курская и Нижегородская.

«Диаметры были нужны не только городу, но и Подмосковью. Работа не заканчивается: в этом году планируем завершить формирование московских городских вокзалов Тестовская и Кутузовская», — рассказал Мэр Москвы.

Кроме того, до конца 2025 года на МЦД-4 полностью обновят подвижной состав.

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