Собянин: Более 34 млн поездок совершили пассажиры на МЦД-4 за полгода

Более 34 миллионов поездок совершили пассажиры за полгода работы четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

МЦД-4 объединил Нижегородское и Калужское направления Московской железной дороги. Для его запуска провели масштабные работы. В их числе строительство новых путей и московских городских вокзалов на соединительной ветви, модернизация существующих станций, создание объектов пассажирской инфраструктуры на Марьиной Роще, Курской и Площади Трех Вокзалов.

Рядом с московскими городскими вокзалами обустраивают парковочные пространства, улучшают маршруты наземного городского транспорта, делают удобные пешеходные зоны и многое другое. Самые популярные станции МЦД-4 — Железнодорожная, Курская и Нижегородская.

«Диаметры были нужны не только городу, но и Подмосковью. Работа не заканчивается: в этом году планируем завершить формирование московских городских вокзалов Тестовская и Кутузовская», — рассказал Мэр Москвы.

Кроме того, до конца 2025 года на МЦД-4 полностью обновят подвижной состав.