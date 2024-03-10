«У нее день рождения был»: о чем Юрий Николаев говорил со Светланой Моргуновой за три дня до ее смерти

Народная артистка России скончалась 10 марта.

Ведущий музыкальных телепрограмм Юрий Николаев рассказал 5-tv.ru, что разговаривал с диктором Светланой Моргуновой в ее день рождения 7 марта. Уже тогда он почувствовал слабость в голосе звезды.

«Три дня назад мы с ней разговаривали. У нее день рождения был. <…> Голос у нее был слабый, конечно, очень слабый», — отметил он.

Моргунова с 1961 года была диктором Центрального телевидения СССР. Также она была соведущей программ «Голубой огонек» и «Утренняя почта».

Ранее 5-tv.ru писал, что диктор и радиоведущая Ангелина Вовк рассказала о болезни Моргуновой. Ее могла подкосить смерть единственного сына.

Так, в этот период Моргунова отстранилась от коллег. У нее случилось горе — во время пандемии коронавируса умер ее единственный наследник Максим.