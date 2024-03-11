«Внутри нее живет боль»: почему Гостюхин запретил рожать своей четвертой жене

Супруге артиста пришлось «вытерпеть» решение мужа.

Актер Владимир Гостюхин, прославившийся благодаря роли в сериале «Дальнобойщики», вот уже больше 20 лет женат на артистке Алле Пролич. Несмотря на то, что избранница знаменитости сильно моложе, детей в браке так и не появилось. Как признавался сам Гостюхин во время передачи на федеральном канале, виноват в этом именно он, а не его любимая.

Алла стала для Владимира четвертой женой, они поженились сразу после того, как актер развелся со Светланой, от которой у него родилась дочь Маргарита.

Пролич неожиданно стала для артиста «тихой гаванью». Он увидел ее в театре, а после пригласил в свой собственный спектакль. В 2000 году счастливая пара расписалась.

Они женаты уже почти 24 года, однако в союзе так и не родилось наследников. По словам актрисы, Бог не дал детям пары, а об ЭКО она никогда не думала. Владимир Гостюхин же всегда брал вину на себя.

Он подчеркивал, что «никуда не денется» от Аллы, так как сильно привязан. Но, несмотря на сильные чувства, желания завести с новой супругой ребенка у актера никогда не было.

«Я не хотел детей в этом браке. Думал, что не смогу отдать силы и время ребенку. Алла вытерпела это, но внутри нее живет женская боль. Понимаю это», — делился артист.

Его любимой жене пришлось просто принять позицию мужа, окончательно с ней смирившись.

Владимир Госюхин: малоизвестные факты

ИТАР-ТАСС

Во время учебы в ГИТИСе будущий актер подрабатывал сторожем в детском саду, а после окончания института шесть лет был рабочим сцены в Театре Советской Армии.

«Как-то заболел артист, исполнявший роль старшины в спектакле „Неизвестный солдат“, и постановщик Борис Морозов настоял ввести меня. Сыграл, похвалили. Был уверен: возьмут в труппу. Ни хрена! Продолжал тягать мебель и декорации…»

Хотя в послужном списке Владимира Васильевича больше ста ролей, его водитель Федор Иванович Афанасьев из сериала «Дальнобойщики» у зрителей самый любимый. Гостюхин называет эту приключенческую сагу шлягером своей жизни.

«Страшно было даже сходить купить продукты. Все сразу бросались за автографами, причем каждый норовил лично пожать руку и поздороваться: «О, Иваныч! Привет, дальнобойщик! А где Сашок?»

С исполнителем роли своего напарника — Владиславом Галкиным — актер уже был знаком, но они впервые снимались в одной картине.

Владислав Галкин и Владимир Гостюхин. Абулхатин Марат / ТАСС

«Мы сразу нашли общий язык и буквально купались в материале. „Дальнобойщики“ открыли для меня второе дыхание в кино».

Кстати, сам Гостюхин больше всего ценит свое участие в историческом сериале «В лесах и на горах», где он предстал в образе богатого купца.

Личная жизнь Владимира Васильевича такая же яркая, как и творческая. За его плечами четыре брака. Последняя жена — актриса Алла Пролич — моложе на 20 лет, как уже рассказывали выше.

Для крепкой семьи разницу в возрасте Гостюхин считает фактором несущественным. И подчеркивает, что Алла стала единственной женщиной, которая о нем по-настоящему заботится. Супруги встретились во время работы над спектаклем «Миленький ты мой», который сыграли уже больше тысячи раз.

Владимир Гостюхин и Алла Пролич. Никитченко Елена / ТАСС

Актер уже долгие годы беззаветно влюблен в Мирей Матье.

«Она производит на меня просто колоссальное впечатление!»

Во времена студенческой юности Гостюхина, когда французская певица гастролировала в московском Театре Эстрады, он под видом электрика прорвался к ней в гримерку.

«Меня постоянно останавливали спецслужбы, но я объяснял, что лампочку у Мирей Матье надо заменить. В результате она подписала мне свою фотографию, а я, ни слова не знавший по-французски, поцеловал ей ручку. Большего счастья, наверное, у меня тогда в жизни не было».

У Гостюхина три дочери, ни одна не пошла по его стопам. Все надежды в этом плане на внучку Милену.

«Когда родилась старшая дочь Ира, я помогал жене всеми силами. А когда появилась Рита — средняя, не было еще стиральной машины, и я в ванной руками перестирывал пеленки. До сих пор могу сам себе постирать, приготовить, убрать. Я люблю наводить порядок в доме и что такое женский труд — хорошо знаю».

В последнее время Гостюхин мечтает воплотить на экране повесть Александра Куприна «Принцесса-дурнушка».

«Подали заявку в Роскино, но не прошли по конкурсу, нас отодвинули. Обидно, ведь я могу оставить что-то еще интересное для зрителей. Мы ведь не в воздух работаем, а ради людей. И если они помнят… совершенно незнакомый человек вдруг подходит и говорит: «Старик! Я всю жизнь с тобой прожил и вот увидел тебя живого».

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