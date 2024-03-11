В России спрогнозировали явку и результаты голосования на выборах президента

Результаты исследования представил Институт Социального Маркетинга.

Эксперты Института Социального Маркетинга (ИНСОМАР) рассчитали прогноз явки и результатов голосования на грядущих президентских выборах. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Института.

Согласно данным опроса, явка на выборах президента в 2024 году может достигнуть 73%, а голоса за кандидатов могут распределиться следующим образом: действующий президент страны и кандидат Владимир Путин получит 80,2%, кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов — 6,3%, кандидат от партии ЛДПР Леонид Слуцкий — 5,6%, а Владислав Даванков, чья кандидатура была выдвинута партией «Новые люди», — 5,1%.

Ожидается, что число испорченных бюллетеней не превысит 3% от общего числа.

В опросе, проведенном ИНСОМАР, приняли участие три тысячи респондентов в возрасте 18 лет и старше по общероссийской выборке. Опрос проводился по телефону 6 и 7 марта. Отмечается, что погрешность результатов может составлять 1,78%.

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