В России спрогнозировали явку и результаты голосования на выборах президента

Опрос показал, что Путин может получить 80,2% голосов на выборах
Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova
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Результаты исследования представил Институт Социального Маркетинга.
Эксперты Института Социального Маркетинга (ИНСОМАР) рассчитали прогноз явки и результатов голосования на грядущих президентских выборах. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Института.
Согласно данным опроса, явка на выборах президента в 2024 году может достигнуть 73%, а голоса за кандидатов могут распределиться следующим образом: действующий президент страны и кандидат Владимир Путин получит 80,2%, кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов — 6,3%, кандидат от партии ЛДПР Леонид Слуцкий — 5,6%, а Владислав Даванков, чья кандидатура была выдвинута партией «Новые люди», — 5,1%.
Ожидается, что число испорченных бюллетеней не превысит 3% от общего числа.
В опросе, проведенном ИНСОМАР, приняли участие три тысячи респондентов в возрасте 18 лет и старше по общероссийской выборке. Опрос проводился по телефону 6 и 7 марта. Отмечается, что погрешность результатов может составлять 1,78%.
Ранее 5-tv.ru писал, как проходит досрочное голосование на выборах президента РФ.
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