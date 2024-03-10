Учесть каждого: как проходит досрочное голосование на выборах президента РФ

Сотрудники избирательной комиссии добираются в самые труднодоступные населенные пункты, чтобы местные жители сделали свой выбор.

Включение новых регионов в жизнь большой страны происходит постепенно, И самый важный показатель — участие жителей в политической жизни. Впервые жители Донбасса и Новороссии будут выбирать президента России. В непростых условиях: и обстрелы продолжаются, и диверсии есть.

В Бердянске был подорван автомобиль члена участковой избирательной комиссии, женщина погибла. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Попытка запугать провалилась, место погибшей в избиркоме занял ее сын. Это к разговору про ценность каждого голоса.

И бойцы на передовой находят время для того, чтобы посетить выездные избирательные участки. Сейчас вовсю идет досрочное голосование, завершится оно 14 марта, накануне основного этапа выборов. При этом в труднодоступных и отдаленных поселениях зарегистрировано всего 0,3% избирателей.

Но и в снег, и в дождь, и в лютый мороз к ним приезжают сотрудники избирательных комиссий, чтобы учесть голос каждого. Как это происходит — увидел корреспондент «Известий» Владислав Томашаускас.

Таймыр

Крупнейший полуостров России. Самый север Евразии. Бескрайние просторы тундры. Вместе с работниками избирательной комиссии летим на оленеводческие стойбища и полярные станции.

«Гости здесь бывают не часто, добраться сюда очень сложно. И приезжать в тундру без гостинцев не принято. Магазины далеко, а дети любят конфеты», — говорит корреспондент.

Вертолету приходится в день много раз садиться при сложных погодных условиях там, где люди готовы голосовать.

«Даже в таких стесненных условиях стараются соблюсти все правила выборов. Устанавливают специальную ширму, чтобы соблюсти тайну голосования за которой можно заполнить бюллетень», — говорит корреспондент.

В сжатые сроки только на Таймыре предстоит обеспечить возможность проголосовать для шести тысяч жителей, которые в дни выборов будут далеко от участков. Число вроде и не большое, но разбросаны эти люди на площади 400 тысяч квадратных километров.

«Конечно, очень важно проголосовать. У нас вот семья — мать, дети — двое пацанов, жена», — говорит местный житель.

Погода может испортиться в любой момент. С утра солнце, а после обеда — мгла, пурга, туман. В этих заповедных краях возможно все что угодно.

«Вот прошлая поездка была 52 человека, бывает 25, бывает и за сотню если полный, погода позволяет и 100 привозим», — делится член избирательной комиссии УИК Любовь Тэсина.

Еще одна категория досрочно голосующих: военные и вахтовики.

«Мы работаем по два месяца и во время выборов попали на вахту, проголосовать по месту жительства возможности нет. Нам важно, что к нам приехали и обеспечили возможность участвовать в выборах», — сказал россиянин.

«Я думаю, очень значимое мероприятие, так как они могут выразить свое мнение, проголосовать в таких условиях, нет никакой дороги сюда, только доставка вертолетом», — говорит временно исполняющий обязанности командира поисковой части Андрей Диченко.

Остров Гогланд

А здесь первыми пришли проголосовать новобранцы. На острове Гогланд, посреди Финского залива, всего в 50 километрах от Финляндии и Эстонии они несут военную службу.

«Есть люди, которые в первый раз голосуют. Вот сегодня почти 30 военнослужащих проголосовали, впервые на выборах президента Российской Федерации», — рассказал председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский.

Иркутская область

В поселок Большие Коты Иркутской области работники избирательной комиссии добирались на судне с воздушной подушкой. Голосование организовали в местной библиотеке.

«С восьми у нас работает наш избирательный пункт. Люди активно принимают участие. Даже молодое поколение, которое живет в Иркутске, сюда приехали и проголосовали», — поделился председатель участковой комиссии Татьяна Вещева.

Кемеровская область

В Таштагольский район Кемеровской области можно попасть исключительно на снегоходе. В поселке всего два дома. Так что даже при желании организовать участок не то чтобы есть где.

«Да, сейчас выборы — это обычно же на колесах. Примерно вот отдаленных поселках везде, туда только приезжать», — поведал Виктор Кусьбеков.

Камчатка

А это выбирает российского президента Африка. Мыс на самой восточной оконечности полуострова Камчатки. До ближайшего населенного пункта отсюда морем 45 миль, а по берегу почти 120 километров.

«Голосую я тут постоянно. Я уже долгое время тут работаю. Нам очень приятно, что нас не забывают», — рассказал начальник РНС Мыс Африка Игорь Смолин.

Переносные ящики с бюллетенями опломбированы. Вскроют их вечером 17 марта на территориальных избирательных участках во время подсчета голосов.