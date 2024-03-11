В Госдуме объяснили значимость проекта о недействительности передачи Крыма УССР

Положит ли документ конец спорам вокруг полуострова?

В Госдуму был внесен законопроект, признающий недействительным решение о передаче Крыма Украинской ССР в 1954 году. В чем заключается значимость документа, 5-tv.ru рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По мнению парламентария, это решение положит конец сложившейся юридической коллизии. Теперь юридически установлен факт, нарушенный несколько десятилетий назад — это основание для решения будущих вопросов, в том числе в международных судах.

«Об этом знают и на Западе. О том, что было нарушение конституции, нарушение всех норм и правил. Хрущев принял решение передачи субъекта РФ составу УССР. Для того, чтобы затем в международных судах оставить право граждан России, живущих в Крыму по различным направлениям— в экономической деятельности, социальной, хозяйственной», — отмечает Водолацкий.

Депутат подчеркнул, что это решение позволит исключить возможность оспаривания права жителей Крыма на возвращение домой в Россию.

Ранее 5-tv.ru писал, как Крымский мост связал полуостров с Россией.