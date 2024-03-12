Разведка США заявила о нежелании России вступать в конфликт с НАТО

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 16 0

Штаты при этом считают страну «крепким противником».

Разведка США заявила о нежелании России вступать в конфликт с НАТО

Фото: www.globallookpress.com / MAGO / Jouni Porsanger

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Россия не хочет вступать в прямой конфликт с НАТО и США. Об этом говорится в докладе американской Национальной разведки.

«Россия почти наверняка не хочет прямого военного конфликта с Вооруженными силами США и с НАТО и будет продолжать асимметричную деятельность ниже того уровня, который, по ее расчетам, является порогом военного конфликта в глобальном масштабе», — отмечается в документе.

Также подчеркивается, что Россия — это способный и крепкий противник. При этом стоит учесть, что разведка США сделала доклад на основе данных, которые они получили на конец января 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе указали на неспособность президента Франции Эммануэля Макрона создать коалицию поддержки Украины. Лидер государства не может найти партнеров, которые вместе с ним будут поставлять Украине дальнобойное оружие и военный контингент.

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