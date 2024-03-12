Бойцы СВО приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента

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Свой выбор уже сделали мотострелки, действующие на купянском направлении.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России 2024 Спецоперация

В России продолжается досрочное голосование на выборах президента. В частности, оно полным ходом идет в зоне специальной военной операции.

Так, свой выбор сделали мотострелки, действующие на купянском направлении. Передвижные избирательные участки для военнослужащих организованы и в тыловых районах Донецкой Народной Республики — там проголосовал личный состав 36-й общевойсковой армии.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Белгородской области началось досрочное голосование на выборах президента России. Свой выбор могут сделать жители девяти приграничных районов, расположенных рядом с зоной проведения специальной операции.

Все сделано для того, чтобы люди могли прийти на участки в максимально комфортных и безопасных условиях. Также в досрочном голосовании принимают участие военнослужащие прямо в зоне проведения специальной операции — для них созданы выездные избирательные комиссии.

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