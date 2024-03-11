В Белгородской области стартовало досрочное голосование на выборах президента России

Все сделано для того, чтобы люди могли прийти на участки в максимально комфортных и безопасных условиях.

В Белгородской области началось досрочное голосование на выборах президента России. Свой выбор могут сделать жители девяти приграничных районов, расположенных рядом с зоной проведения специальной операции.

Все сделано для того, чтобы люди могли прийти на участки в максимально комфортных и безопасных условиях. Также в досрочном голосовании принимают участие военнослужащие прямо в зоне проведения специальной операции — для них созданы выездные избирательные комиссии.

Досрочное голосование проходит и на Крайнем Севере. В труднодоступные районы Заполярья представителей избиркомов доставляет морская авиация Северного флота.

Они уже посетили большинство отдаленных постов наблюдения, воинских частей и маяков в Мурманской и Архангельской областях. Основное голосование на выборах президента России пройдет по всей стране с 15 по 17 марта.

Сегодня же последний день для подключения к «Мобильному избирателю». Сервис позволяет выбрать удобный участок и проголосовать в любой точке страны, независимо от регистрации.

Для этого нужно подать заявление через избирательную комиссию, МФЦ или портал «Госуслуги». Последним уже воспользовались более трех миллионов человек.