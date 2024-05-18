В Италии нашли могилу воевавшего за «Правый сектор»* наемника

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 51 0

Итальянский наемник Бенджамин Галли воевал за ВСУ под флагом «Правого сектора»*

В Италии нашли могилу воевавшего за «Правый сектор»* наемника

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Тема:
Спецоперация

Его семья не осуждала поступков сына.

Ликвидированный итальянский наемник Бенджамин Джорджо Галли воевал на стороне ВСУ под флагом организации «Правый сектор»*, о его похоронах сообщалось в личном блоге.

Последней фотографией был рюкзак 27-летнего итальянца, на котором находится шеврон террористов, а рядом эмблема украинского «интернационального легиона», где воюют иностранные наемники.

Помимо этого, там был снимок Бенджамина, где он стоит с гранатометом, несмотря на то, что его семья исповедует иудаизм.

Отец итальянца отзывался о своем сыне, как это неудивительно, положительно, и делился с людьми моментами из жизни Бенджамина, где тот стоит с оружием, а также хвастается его «заслугами» в виде украинской награды, выдающую посмертно и благодарственную грамоту.

Оказывается, Бенджамин всегда интересовался оружием и стрельбой. Наемником он стал, когда попал на Украину из Нидерландов 3 марта 2022 года, и сначала был простым солдатом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Польше обнаружили могилу ликвидированного в зоне СВО иностранного наемника Януша Шереметы.

* — запрещенная в России экстремистская и террористическая организация

Тема:
Спецоперация
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В Италии нашли могилу воевавшего за «Правый сектор»* наемника

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