В Италии нашли могилу воевавшего за «Правый сектор»* наемника
Итальянский наемник Бенджамин Галли воевал за ВСУ под флагом «Правого сектора»*
Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Его семья не осуждала поступков сына.
Ликвидированный итальянский наемник Бенджамин Джорджо Галли воевал на стороне ВСУ под флагом организации «Правый сектор»*, о его похоронах сообщалось в личном блоге.
Последней фотографией был рюкзак 27-летнего итальянца, на котором находится шеврон террористов, а рядом эмблема украинского «интернационального легиона», где воюют иностранные наемники.
Помимо этого, там был снимок Бенджамина, где он стоит с гранатометом, несмотря на то, что его семья исповедует иудаизм.
Отец итальянца отзывался о своем сыне, как это неудивительно, положительно, и делился с людьми моментами из жизни Бенджамина, где тот стоит с оружием, а также хвастается его «заслугами» в виде украинской награды, выдающую посмертно и благодарственную грамоту.
Оказывается, Бенджамин всегда интересовался оружием и стрельбой. Наемником он стал, когда попал на Украину из Нидерландов 3 марта 2022 года, и сначала был простым солдатом.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Польше обнаружили могилу ликвидированного в зоне СВО иностранного наемника Януша Шереметы.
* — запрещенная в России экстремистская и террористическая организация
- 18 мая
- «Не только там»: как успехи России в Харьковской области отразились на всей зоне СВО
- 18 мая
- Оставили без всевидящего ока: как Россия смогла ослепить Starlink под Харьковом
- 18 мая
- При обстреле ВСУ Скадовска в Херсонской области пострадали 11 человек
- 18 мая
- В Черном море и на Днепре уничтожены два беспилотных катера ВСУ
- 18 мая
- Десантники РФ уничтожили группу пехоты украинских боевиков у поселка Вербовое
- 18 мая
- Теперь официально: Украина и Запад имеют разные взгляды по завершению СВО
- 18 мая
- Огнеметная система «Тосочка» в деле: лучшее видео из зоны СВО за день
- 18 мая
- Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской и Полтавской областях
- 18 мая
- На Украине утвердили новый порядок вручения повесток по почте
- 18 мая
- Киев просит США разрешить использовать американское оружие для ударов по России
Читайте также
36%
0.07 98.78
-0.12
Нашли ошибку?