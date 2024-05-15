На языке жестов: Бузова ответила на нападки Гагариной

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 25 0

Ольга Бузова в ответ на оскорбления Полины Гагариной показала язык

На языке жестов: Бузова ответила на нападки Гагариной

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Ольга Бузова

Коллега по цеху ранее назвала исполнительницу хита «Мало половин» дурочкой.

Певица и телеведущая Ольга Бузова долгое время не реагировала на резкий выпад со стороны Полины Гагариной. Однако в социальной сети она выложила видео, которое публика расценила как ответ ее коллеге, пишет 7Дней.ru.

В середине мая эстрадная певица Полина Гагарина в одном из шоу на You-Tube резко высказалась о творчестве Бузовой, назвав звезду «Дома-2» дурочкой. По ее мнению, знаменитости лучше бы стоило занимать нишу стендап-комиков. Спустя несколько дней Бузова все же решила ответить всем ненавистникам, но вместо громких слов просто показала только язык.

Бузова опубликовала в сторис видео со своей собакой Евой, где пожаловалась, что ее питомцу удалили зубы, а под самый конец продемонстрировала язык «всем тем, кто ее не любит». Поклонники полагают, что это стало ответом недавнему заявлению Гагариной.

Важно отметить, что звезда «Дома-2» всегда вела себя спокойно с резкими высказываниями в ее адрес, пресекая на корню возможные ссоры и разбирательства.

Ранее 5-tv.ru Ольга Бузова раскрыла, как она попала на реалити-шоу «Дом-2», упомянув как продюсеров, так и отца. Несмотря на популярность артистки, сейчас она старается экономить деньги, не меняя даже свой смартфон.

Тема:
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