Штрафы за плохое состояние дорог в России хотят увеличить вдвое

Эфирная новость 14 0

В Госдуме предлагают усилить меры ответственности для тех, кто проводит ремонт.

Фото, видео: Феоктистов Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В России могут ужесточить ответственность за плохое состояние автодорог. Как пишут «Известия», законопроект уже сегодня внесут в Госдуму. В нtм предлагают вдвое увеличить штрафы для тех, кто некачественно или несвоевременно проводит ремонт. А также, если плохо расчищают улицы в непогоду.

Обычному сотруднику может грозить штраф до 50 тысяч рублей. А санкции для юрлиц, если по их вине кто-то пострадает, вырастут до одного миллиона.

И здесь на стороне законодателей играет статистика. Как рассказали «Известиям» эксперты, почти половина всех аварий в России происходит именно из-за плохого состояния дорожного полотна.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России предложили снизить вдвое штраф за неоплаченную парковку.

Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
90.63
-0.12 99.13
0.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:48
Сроки определены: когда можно пересдать ЕГЭ в 2024 году
11:45
Штрафы за плохое состояние дорог в России хотят увеличить вдвое
11:34
В Крыму задержали мужчину, призывавшего «нападать на русских»
11:30
Губернатор Курской области сообщил о попытке прорыва диверсантов
11:29
«На стыке культур»: какое место занимают русские традиции в жизни звезд
11:19
«Это провал»: на Украине возмущены уничтожением американской системы HIMARS

Сейчас читают

Воодушевляющая победа Трампа. Чем ответит «глубинное государство»?
Профессиональный повар раскрыла секрет самых вкусных блинов на Масленицу
«Она еще была жива»: Запашный опубликовал видео последних минут жизни 22-летней эквилибристки Морозовой
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок