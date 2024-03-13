В ДНР явка на выборах за время досрочного голосования достигла 37%

Россияне голосуют досрочно на выборах президента. В ДНР явка за несколько дней составила почти 37%.

Помимо мирных граждан, на участки приходят военнослужащие. Они выполняют задачи в зоне спецоперации.

Ранее 5-tv.ru писал, что запрет на публикацию опросов к выборам президента России вступил в законную силу. Такая норма закреплена в законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

Выборы президента в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Кандидатами на пост главы государства стали действующий президент России Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).