Запрет на публикацию опросов к выборам президента РФ начал действовать

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 29 0

В 2024 году голосование будет проходить на протяжении трех дней.

Запрет на публикацию опросов к выборам президента РФ начал действовать

Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Выборы президента России 2024

Запрет на публикацию опросов к выборам президента РФ вступил в законную силу. Такая норма закреплена в законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

Согласно правилам, нельзя не только устраивать опросы населения, но и строить какие-либо прогнозы относительно итогов президентских выборов и публиковать их. Запрет действует до официального окончания голосования.

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Кроме того, закон распространяется и на публикации в Сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители отдаленных районов Заполярья проголосовали на досрочных выборах президента.

Выборы президента в России пройдут уже на следующей неделе и продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Кандидатами на пост главы государства стали четверо: действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Тема:
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