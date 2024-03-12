Запрет на публикацию опросов к выборам президента РФ начал действовать

В 2024 году голосование будет проходить на протяжении трех дней.
Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запрет на публикацию опросов к выборам президента РФ вступил в законную силу. Такая норма закреплена в законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».
Согласно правилам, нельзя не только устраивать опросы населения, но и строить какие-либо прогнозы относительно итогов президентских выборов и публиковать их. Запрет действует до официального окончания голосования.
Военные выбирают президента: в зоне СВО началось досрочное голосование
Кроме того, закон распространяется и на публикации в Сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители отдаленных районов Заполярья проголосовали на досрочных выборах президента.
Выборы президента в России пройдут уже на следующей неделе и продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Кандидатами на пост главы государства стали четверо: действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).
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