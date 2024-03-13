«Повесят орден»: в Грузии высказались о передаче Саакашвили Украине

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Евгения Романова
Евгения Романова 21 0

Вице-спикер парламента Грузии Вольский: Тбилиси не передаст Саакашвили Киеву

«Повесят орден»: в Грузии высказались о передаче Саакашвили Украине

Фото: Irakli Gedenidze / AP / ТАСС

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Грузинские власти задаются вопросом о том, как можно отдать совершившего преступление гражданина другой стране.

Передача Украине осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили исключена. Такое заявление с беседе с журналистами сделал первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский.

«Я точно знаю, что он вольется в ряды своей партии на Украине, и никто не спросит с него ответа, а наоборот, повесят орден за то, что незаконно нарушил украинскую границу», — сказал он.

Вольский задался вопросом, как можно передать человека, который совершил в Грузии преступление. Вместе с тем он назвал чушью призыв главы пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давида Арахамии выпустить Саакашвили из тюрьмы и прекратить авиасообщение с Россией. В Тбилиси, к слову, уже ответили на последнее требование Киева.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находится в тбилисской клинике «Вивамеди» с мая 2023 года.

Прежде грузинский экс-премьер Ираклий Гарибашвили в ходе брифинга заявлял, что киевский режим не прекращает попыток втянуть Тбилиси в конфликт на Украине. Власти Незалежной предпринимают множество провокаций. Именно с этой целью, считает Гарибашвили, в страну был послан экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого заключили в тюрьму.

Ранее 5-tv.ru писал, что власти Грузии ответили на шантаж Украины по вопросу Саакашвили. Киевский режим выдвигает Тбилиси условия, при которых возможна нормализация довольно натянутых сейчас отношений между странами, подчеркнул премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

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