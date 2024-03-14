«Мотивировать коллегу»: как Шэрон Стоун пытались склонить к интиму на съемках

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 43 0

Шэрон Стоун рассказала, как ее пытались склонить к сексу на съемках «Щепки»

«Мотивировать коллегу»: как Шэрон Стоун пытались склонить к интиму на съемках

Фото: www.globallookpress.com / CraSH

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Партнером знаменитости по фильму «Щепка» был Уильям Болдуин.

Американская актриса Шэрон Стоун в очередной раз вскрыла подробности неприятного закулисья Голливуда. Она вспомнила о том, как продюсер картины «Щепка», вышедшей на экраны в 1993 году, Роберт Эванс требовал от нее настоящего, а не экранного секса. Переспать артистка должна была со своим партнером по фильму Уильямом Болдуином ради «усиления химии». Кинодеятель был уверен, что реальная близость звезд сделает ленту ярче и гарантирует ей успех в прокате.

Историю фильм в общем-то рассказывает весьма сексуальную. Роковая красотка переезжает в небоскреб, прозванный «Щепкой». Там за ее благосклонность начинают соперничать сразу двое мужчин, один из которых, возможно, является опасным и кровожадным убийцей. Артистам приходилось не раз изображать страсть. Но, как сообщается в материале издания Page Six, Эванс полагал, что Болдуин будет выкладываться больше, если доведет дело со Стоун, скажем так, до конца. И это спасет проект.

«Эванс бегал по офису в солнечных очках и заявлял, что спал с Авой Гарднер, а я должна переспать с Билли Болдуином, потому что, если я это сделаю, он будет лучше играть. А нам нужно заставить его лучше играть, потому что это большая проблема фильма», — поделилась актриса.

Шэрон Стоун, по собственным словам, отказалась от настойчивого предложения продюсера. Кроме того, она заявила, что лучше бы на месте ее партнера оказался Майкл Дуглас. Уж ему-то точно не нужно спать с женщиной, чтобы хорошо исполнить роль ее любовника. Профессионалу достаточно изучить материал, отрепетировать — и удачный кадр снят. Как известно, этот тандем взорвал киномир годом ранее, в 1992-м, тогда звезды сыграли вместе в криминальной драме «Основной инстинкт».

Ранее 5-tv.ru писал, что Стоун назвала съемки в упомянутой ленте «ужасающим» опытом.

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