«Сердце разрывалось»: болезнь Костомарова стала трагедией для детей чемпиона

Даже когда он был при смерти, Оксана Домнина не скрывала от сына и дочери горькую правду.

Фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина пережили невероятно трудные времена. Спортсмен едва перенес болезнь и лишился части конечностей.

В итоге ему пришлось заново учиться ходить, а его жена буквально разрывалась между тяжелобольным супругом и детьми. Илья и Анастасия очень скучали по маме, безумно переживали за отца, но от них не скрывали ничего — Домнина решила быть предельно честной, пишет 7Дней.ru.

Известно, что не только врачи спасали Костомарова, пережившего кому и ампутацию обеих стоп, кисти на одной руке и пальцев на другой. В первое время после выписки именно Домнина стала «руками и ногами» мужа.

Даже когда она сама была близка к отчаянию, поддерживала своего мужчину, а он не представлял, как дальше жить. Полгода спортсменка каждый день навещала супруга — дети в это время оставались с бабушкой.

«Дети очень волновались, переживали. Были моменты, когда я много времени проводила у Романа, и Настя писала записку: „Мамулечка, мы рады, что ты сейчас с папой, но мы тебя любим, и нам тебя тоже очень не хватает“. Сердце разрывалось», — рассказала она.

Домнина сразу решила говорить детям всю правду и о болезни, и о последствиях, и о состоянии Костомарова. Общалась с сыном и дочерью как со взрослыми людьми, хотя и с трудом подбирала слова.

Как призналась фигуристка, она нашла необычный способ выстроить диалог. Обсуждая ситуацию с наследниками, мама использовала рисунки, чтобы им было понятнее.

Ранее 5-tv.ru сообщал о выходе в российский прокат фильма о борьбе Костомарова за жизнь.