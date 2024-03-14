Специалисты РФ получили секретную переписку украинцев, которые решительно настроены свергнуть власть.

Боевики Вооруженных сил Украины намерены захватить Верховную раду в Киеве. Свои планы не согласные с политикой киевского режима обсуждают на закрытом ресурсе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на их переписку, полученную российскими специалистами.

По словам представителя силовых структур РФ, российские специалисты получили доступ к Telegram-каналу, в котором участники элитных подразделений ВСУ, Службы безопасности Украины и национальных батальонов на полном серьезе «обсуждают варианты свержения действующей власти», а вместе с тем планируют создание радикальной партии с боевым крылом. В чате они обсуждают быстрый захват Верховной рады и привлечение на свою сторону боевиков.

«Самое главное действие, которое нам надо будет молниеносно провернуть, — это в определенный момент захватить Верховную Раду», — написал один из участников канала.

Второй добавил, что масса будет готова в тот момент, когда наберется штат и боевики пройдут подготовку.

«Должна быть поддержка военных. Без этого ничего не выйдет. Основная движущая сила. Из окопов скажут, что с нами, и народ подтянется», — подчеркнул еще один из участник чата.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Киевские власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

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В феврале 2024 года на Украине ужесточили мобилизацию. Обновленный закон предполагает изменения нижней и верхней планок призывного возраста, ужесточение мер за уклонение от мобилизации вплоть до блокировки банковских счетов, а также введение электронных повесток.

Кроме того, в Киеве заявляли, что украинских дезертиров в тюрьме накопилось на две бригады ВСУ. Только за девять месяцев 2023 года из армии сбежали 4 638 боевиков. Мужчины симулируют болезни и вообще делают все, чтобы не идти на передовую. И это наряду с потерями в ВСУ, а также усталостью от них и боевых действий в целом.

Сообщалось вместе с тем о чудовищных угрозах украинцам со стороны киевского режима. В частности, боевики ВСУ рассказывал, что действия уклониста могут привести к страданиям его семьи. В армии также рассказала, что многие служащие не возвращаются в войска после того, как съездили домой на побывку.

Ранее 5-tv.ru писал, что разведка Украины заявила о готовящейся попытке свержения президента Незалежной Владимира Зеленского. Предполагается, что это произойдет в ближайшее время.