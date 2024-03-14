«Надо мыть как свое лицо»: врач рассказала, как правильно чистить уши

Терапевт рассказала, почему не стоит часто пользоваться ушными палочками.

Уши — одно из самых труднодоступных мест у нас на теле, поэтому часто гигиена этой области, как нам кажется, страдает. Однако стоит ли прилагать столько усилий, чтобы прочистить все до конца? Терапевт Ольга Чиркова рассказала NEWS.ru о том, как правильно ухаживать за вашими ушами.

Медик утверждает, что ушную раковину и наружный слуховой проход «надо просто мыть так, как лицо». При этом мыть ушной проход надо очень аккуратно и только снаружи, не доставая до глубины, так как ушная сера защищает кожу слухового прохода и барабанную перепонку от травм, пыли, а также от болезнетворных микробов. Поэтому будет большой ошибкой стараться промыть все полностью.

«Сера вырабатывается у здорового человека в количествах, которое не надо удалять, — она выходит из уха сама при жевании. Вот тут можно ее аккуратно убрать», — отметила Чиркова.

Чиркова также предостерегла от частого пользования ватными палочками, так как, в таком случае, серы будет еще больше. Дело в том, что такой способ чистки ушей раздражает церуминозные железы, которые вырабатывают серу.

Врач добавила, что иногда у людей бывает либо повышенное образование серы, либо узкий ушной проход, что приводит к образованию серных пробок.

«Серные пробки снижают слух и могут при длительном нахождении в ухе вызвать пролежень. Их надо как можно быстрее удалить, но ни в коем случае не пытаться сделать это самостоятельно. Положительный эффект маловероятен, а вот протолкнуть пробку вглубь, к перепонке, — шанс велик. Обратитесь к лор-врачу», — сообщила она.

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