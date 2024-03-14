Путин наградил орденом Дружбы актера Баринова

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 31 0

Путин наградил актеров Михайлова и Баринова за вклад в развитие культуры

Путин наградил орденом Дружбы актера Баринова

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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А медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручили Антону Шагину и Ивану Стебунову.

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы народного артиста России Валерия Баринова и орденом Александра Невского народного артиста РСФСР Александра Михайлова. Указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Артисты были награждены за заслуги в развитии искусства и отечественной культуры. Они, как отмечается, внесли большой вклад в отечественную культуру благодаря своей плодотворной творческой деятельности.

Кроме того, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоили актеров Антона Шагина и Ивана Стебунова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин наградил народного артиста РСФСР Александра Збруева орденом Александра Невского за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

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