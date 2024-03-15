В ЦИК назвали бесполезными попытки помешать проведению выборов

Результаты голосования на выборах президента России разочаруют тех, кто пытается помешать их проведению из-за рубежа. Об этом заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

«Все на это смотрят и думают: а что же получится? Мы считаем, что право принимать решение есть только у народа Российской Федерации», — сказал он.

Булаев подчеркнул, что вокруг выборов много клеветы и попыток помешать их проведению. За рубежом пытались закрывать избирательные участки.

В приграничных регионах и на новых территориях страны Запада тоже хотели саботировать выборы, но это оказалось бесполезным.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЦИК открыли видеостену для наблюдения за голосованием на выборах.