В ЦИК открыли видеостену для наблюдения за голосованием на выборах

Какой у нее функционал?
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Telegram / Информационный канал ЦИК России / cikrossii; 5-tv.ru
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В ЦИК начала работу специальная видеостена, по которой будет транслироваться процесс голосования граждан на выборах президента России на различных избирательных участках по всей стране.
«Мы гордимся технологиями, но еще больше мы гордимся силой духа нашего народа. Спасибо вам всем за понимание важности, за сопричастность этому событию, за тот труд, который мы вместе проделали!» — сказала председатель комиссии Элла Памфилова.
На открытии присутствовали замглавы ЦИК Николай Булаев, заместитель руководителя Минцифры Олег Качанов, а также президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Ранее 5-tv.ru писал, что первые избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись на Камчатке и Чукотке. В церемонии открытия приняла участие Памфилова — она торжественно ударила в колокол, дав официальный старт выборам.
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