Губернатор Магаданской области Носов проголосовал на выборах президента

Какими впечатлениями поделился политик?
Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Магаданской области Сергей Носов проголосовал в восемь утра по местному времени на выборах президента России. Об этом сообщает РИА Новости.
«По-моему, такого голосования досрочного не было все предыдущие разы... И сегодня старт голосования действительно также активный», — сказал глава региона.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Ранее 5-tv.ru писал, что 15 марта почти у 40 миллионов избирателей появится возможность заполнить бюллетень, вообще не выходя из дома.
В 28 регионах и Москве стартует дистанционное голосование. Центризбирком позаботился о соблюдении тайны процедуры и сделал все, чтобы исключить махинации.
- 15 мар
- ЦИК заявил о полной готовности к началу выборов президента России
- 15 мар
- В ЦИК назвали бесполезными попытки помешать проведению выборов
- 15 мар
- Лимаренко проголосовал на выборах президента России
- 15 мар
- В России подвели итоги досрочного голосования на выборах президента
- 15 мар
- В ЦИК открыли видеостену для наблюдения за голосованием на выборах
- 15 мар
- Губернатор Камчатки Солодов первым из глав регионов проголосовал на выборах
- 14 мар
- Голосование на выборах президента России началось на Камчатке и Чукотке
- 14 мар
- Москвичам напомнили об официальных каналах информирования о выборах
- 14 мар
- В Москве объявили о готовности к проведению президентских выборов
- 14 мар
- Прокуратура напомнила об ответственности за нарушения избирательного законодательства
Читайте также
74%
0.10 100.26
0.07
Нашли ошибку?