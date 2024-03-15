Губернатор Магаданской области Носов проголосовал на выборах президента

Губернатор Магаданской области Сергей Носов проголосовал в восемь утра по местному времени на выборах президента России. Об этом сообщает РИА Новости.

«По-моему, такого голосования досрочного не было все предыдущие разы... И сегодня старт голосования действительно также активный», — сказал глава региона.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее 5-tv.ru писал, что 15 марта почти у 40 миллионов избирателей появится возможность заполнить бюллетень, вообще не выходя из дома.

В 28 регионах и Москве стартует дистанционное голосование. Центризбирком позаботился о соблюдении тайны процедуры и сделал все, чтобы исключить махинации.