В России подвели итоги досрочного голосования на выборах президента

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А теперь у 40 миллионов избирателей появится возможность заполнить бюллетень, вообще не выходя из дома.

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России 2024

Досрочно на выборах президента проголосовали почти два миллиона человек. А сегодня почти у 40 миллионов избирателей появится возможность заполнить бюллетень, вообще не выходя из дома.

В 28 регионах и Москве стартует дистанционное голосование. Центризбирком позаботился о соблюдении тайны процедуры и сделал все, чтобы исключить махинации.

«Это ключи российского производства, рутокены так называемые, специальные носители. Как только окончится голосование в Калининградской области, мы подключим эти семь ключей к компьютеру, соберем ключ и расшифруем результаты голосования», — сказал оператор ТИК ДЭГ Дмитрий Кузнецов.

Созданная система защиты способна отразить масштабные хакерские атаки. А их с начала предвыборной кампании было уже больше 12 миллионов — в основном, из-за рубежа, в том числе с Украины.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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