Наблюдатели из около 100 стран будут следить за выборами в России
Работать иностранцы будут, в том числе, и в новых регионах.
Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
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Важная часть избирательного процесса — его прозрачность. Следить за выборами будут наблюдатели.
Всего — свыше 150 тысяч человек, в том числе и иностранцы. Аккредитации получили представители более чем 100 государств.
«Конечно, первое впечатление — это хорошо организованный и управляемый избирательный процесс в Российской Федерации, а также большое количество граждан, зарегистрированных в базе данных избирателей», — говорит наблюдатель из Египта Ахмет Бендери.
«Мы увидели современный процесс, поскольку ваша страна очень развита в технологическом плане», — отмечает наблюдатель из Эквадора Никонор Мехосо.
«Хочу отметить, что все организовано на хорошем уровне: здесь честная процедура, хорошие условия для волонтеров и избирателей», — подчеркнул наблюдатель из Ирана Мухамед Саид Бахмани.
Работать иностранные наблюдатели будут, в том числе, и в новых регионах. Осуществлять мониторинг они готовы даже под внешним давлением.
Так, в американском Госдепе заявили, что примут жесткие меры в отношении специалистов, которые будут следить за выборами в Крыму, Севастополе и на новых территориях.
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