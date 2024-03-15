Наблюдатели из около 100 стран будут следить за выборами в России

Эфирная новость 26 0

Работать иностранцы будут, в том числе, и в новых регионах.

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Выборы президента России 2024

Важная часть избирательного процесса — его прозрачность. Следить за выборами будут наблюдатели.

Всего — свыше 150 тысяч человек, в том числе и иностранцы. Аккредитации получили представители более чем 100 государств.

«Конечно, первое впечатление — это хорошо организованный и управляемый избирательный процесс в Российской Федерации, а также большое количество граждан, зарегистрированных в базе данных избирателей», — говорит наблюдатель из Египта Ахмет Бендери.

«Мы увидели современный процесс, поскольку ваша страна очень развита в технологическом плане», — отмечает наблюдатель из Эквадора Никонор Мехосо.

«Хочу отметить, что все организовано на хорошем уровне: здесь честная процедура, хорошие условия для волонтеров и избирателей», — подчеркнул наблюдатель из Ирана Мухамед Саид Бахмани.

Работать иностранные наблюдатели будут, в том числе, и в новых регионах. Осуществлять мониторинг они готовы даже под внешним давлением.

Так, в американском Госдепе заявили, что примут жесткие меры в отношении специалистов, которые будут следить за выборами в Крыму, Севастополе и на новых территориях.

Тема:
Выборы президента России 2024
15 мар
Нехотя признали очевидное: Bloomberg проанализировало экономику России перед выборами
15 мар
По закрытой связи: космонавты проголосуют на выборах президента с МКС
15 мар
Глава Бурятии Цыденов проголосовал на президентских выборах
15 мар
Кожемяко проголосовал на выборах президента России
15 мар
В Минцифры указали на безопасность ДЭГ для избирателей
15 мар
ЦИК заявил о полной готовности к началу выборов президента России
15 мар
Губернатор Магаданской области Носов проголосовал на выборах президента
15 мар
В ЦИК назвали бесполезными попытки помешать проведению выборов
15 мар
Лимаренко проголосовал на выборах президента России
15 мар
В России подвели итоги досрочного голосования на выборах президента
-1° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
91.64
0.10 100.26
0.07
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 март...

Последние новости

7:00
ФСБ обнаружила схрон с иностранным вооружением в ДНР
6:54
Нехотя признали очевидное: Bloomberg проанализировало экономику России перед выборами
6:47
Видим там нечто: почему в зеркалах появляются «потусторонние» вещи
6:39
По закрытой связи: космонавты проголосуют на выборах президента с МКС
6:34
«Поставили для себя много ограничений»: Макрон заявил о готовности Франции противостоять России
6:29
«Накрыло черное облако»: что за чертовщина происходит с королевской семьей Великобритании

Сейчас читают

«Жду официальных извинений»: как Тарасова и Тутберидзе поссорились из-за Валиевой
Сначала заболит живот, а потом - голова: психолог сообщил, к чему ведет вера в неблагоприятные дни
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок