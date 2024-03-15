Нехотя признали очевидное: Bloomberg проанализировало экономику России перед выборами

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 9 0

Bloomberg: российская экономика выросла перед выборами президента

Нехотя признали очевидное: Bloomberg проанализировало экономику России перед выборами

Фото: ANATOLY MALTSEV / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России 2024

Санкции не смогли нанести серьезного удара по стране.

Российская экономика показала стремительный рост перед президентскими выборами. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В материале отмечается, что санкции Запада оказались бесполезными. Также агентство подчеркнуло, что россияне довольны положением экономических дел в стране.

К тому же, уровень безработицы в стране остается на очень низком уровне. Эксперты уверены, что Россия подошла к выборам «в хорошей форме».

У граждан «очень оптимистичные» потребительские настроения и оценки как нынешней, так и будущей финансовой ситуации. Сейчас российская экономика демонстрирует уровень, который совсем не похож на кризисное состояние.

На начало 2024 года показатели по розничным продажам, реальной заработной плате и промышленному производству оказались лучше, чем прогнозировали западные аналитики.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Владимир Путин оценил инфляцию в России.

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