Нехотя признали очевидное: Bloomberg проанализировало экономику России перед выборами

Санкции не смогли нанести серьезного удара по стране.

Российская экономика показала стремительный рост перед президентскими выборами. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В материале отмечается, что санкции Запада оказались бесполезными. Также агентство подчеркнуло, что россияне довольны положением экономических дел в стране.

К тому же, уровень безработицы в стране остается на очень низком уровне. Эксперты уверены, что Россия подошла к выборам «в хорошей форме».

У граждан «очень оптимистичные» потребительские настроения и оценки как нынешней, так и будущей финансовой ситуации. Сейчас российская экономика демонстрирует уровень, который совсем не похож на кризисное состояние.

На начало 2024 года показатели по розничным продажам, реальной заработной плате и промышленному производству оказались лучше, чем прогнозировали западные аналитики.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Владимир Путин оценил инфляцию в России.