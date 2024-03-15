Губернатор Кемеровской области проголосовал на выборах президента России

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 17 0

Отмечается, что политик одним из первых посетил избирательный участок.

Губернатор Кемеровской области проголосовал на выборах президента России

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Тема:
Выборы президента России 2024

Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области, проголосовал на выборах президента России. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Отмечается, что государственный деятель одним из первых приехал в избирательный участок № 341 в городе Кемерово.

«После он посетил Штаб общественного наблюдения, где ведется видеоконтроль за ситуацией на избирательных участках региона», — говорится в сообщении.

Губернатор пригласил проголосовать всех граждан РФ, подчеркнув, что каждый житель России обязан проявить волю и сделать свой выбор, взяв на себя ответственность за тот путь, по которому пойдет вся страна.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава Бурятии Цыденов проголосовал на президентских выборах.

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