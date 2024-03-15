Глава Бурятии Цыденов проголосовал на президентских выборах

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов одним из первых в своем регионе посетил избирательный участок и проголосовал на выборах президента России. Об этом политик сообщил в Telegram-канале.

Голосовать Цыденов пришел вместе с женой. Опустив бюллетень в урну для голосования, глава региона призвал жителей прийти на избирательный участок, чтобы выбрать будущего президента.

«Я знаю, что у нас в республике люди все ответственные, сильные, по-настоящему патриотичные. Верю в вас, жду вас на избирательных участках. Приходите. Все в наших руках», — написал Цыденов.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минцифры указали на безопасность ДЭГ для избирателей. Так, избиратель может в любой момент зайти и проверить, был ли его голос учтен.