В Москве началось голосование на выборах президента России

В Москве в пятницу, 15 марта, в 08:00 открылись избирательные участки для голосования на выборах президента РФ.

Помимо этого голосование также стартовало в Республиках Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Карелия, Коми, Крым, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия — Алания, Татарстан, Чечня и Чувашия.

Кроме того, проголосовать уже могут избиратели Краснодарского и Ставропольского краев, а также Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Запорожской, Ивановской, Калужской, Кировской, Костромской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Херсонской и Ярославской областей.

Также начали свою работу избирательные участки и в городах федерального значения Санкт-Петербурге и Севастополе, Ненецком автономном округе (АО), а также Донецкой Народной Республике (ДНР) и Луганской Народной Республике (ЛНР).

Участки для голосования уже открылись на Камчатке и Чукотке, в Сахалинской и Магаданской областях, а также в восточных районах Якутии. Позднее избирательные участки открыли работу в Приморском и Хабаровском краях и Еврейской автономной области (ЕАО). Спустя еще час голосование началось в Амурской области, Забайкальском крае и в западной части Якутии. Затем это стало доступно в Иркутской области, Республике Бурятия, в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, Красноярском и Алтайском краях, в Республиках Хакасия, Тыва и Алтай.

Кроме того, голосование на выборах президента Российской Федерации началось на Урале и в Западной Сибири, в Омской области. Проголосовать уже могут избиратели в Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской, Оренбургской областях, а также в Пермском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. В Астраханской, Самарской и Саратовской областях также открылись избирательные участки для голосования.

Выборы президента РФ в 2024 году пройдут в течение трех дней — в период с 15 по 17 марта. В них примут участие четыре кандидата: зампред Госдумы, кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов и действующий глава государства самовыдвиженец Владимир Путин.