«Пытаются удержать»: ВСУ не могут восполнить потери после сдачи Авдеевки

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 133 0

Советник главы ДНР Кимаковский: Киев перебросил под Авдеевку несколько рот ВСУ

«Пытаются удержать»: ВСУ не могут восполнить потери после сдачи Авдеевки

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Спецоперация

Украинское командование старается сдержать продвижение российской армии, не считаясь с потерями.

Киевский режим перебросил под Авдеевку в Донецкой народной республике (ДНР) несколько рот Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает советник главы региона Игорь Кимаковский.

По его словам, украинских боевиков подтянули к селам Бердычи и Орловка, среди пополнения есть резервные подразделения.

«Пытаются удержать линию обороны. Идут бои», — передает слова Кимаковского ТАСС.

Политик отметил, что командование ВСУ не первый раз отправляет своих боевиков на указанное направление, так как предыдущие группы, в рядах которых были и иностранцы, уже ликвидированы силами российских войск.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ пытаются провести ротацию на запорожском направлении.

Тема:
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