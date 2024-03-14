В состоянии истерики: ВСУ пытаются провести ротацию на запорожском направлении

Командование надеется, что это поможет на поле боя.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский продолжает работу в бригадах, держащих оборону на запорожском направлении. Там наблюдается сложная обстановка, но командование начало ротацию. Об этом Сырский сообщил в Telegram-канале.

«Позитивом является то, что, несмотря на довольно сложную обстановку по всей линии фронта, нам удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, длительно выполняющих боевые задания на переднем крае», — написал он.

Сырский добавил, что ротация позволит стабилизировать обстановку и окажет положительное влияние на морально-психологическое состояние боевиков ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев готовится к новой волне мобилизации, которая должна заменить более 300 тысяч боевиков, находящихся на передовой. Всего планируется призвать 500 тысяч новобранцев.

При этом в Минобороны Украины заявляют, что всего в стране находится менее четырех миллионов мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые могут быть призваны в ряды ВСУ. Остальные, а это еще более семи миллионов человек, уже воюют, имеют инвалидность, находятся за границей или получили бронь на работе.

Мобилизация на Украине

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Киевские власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

В феврале 2024 года на Украине ужесточили мобилизацию. Обновленный закон предполагает изменения нижней и верхней планок призывного возраста, ужесточение мер за уклонение от мобилизации вплоть до блокировки банковских счетов, а также введение электронных повесток.